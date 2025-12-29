Envían a la cárcel a mujer acusada de agredir a su hija en un mercado

La justicia determinó la detención preventiva por 90 días en el penal de Palmasola para la mujer acusada de agredir físicamente a su hija de 12 años, tras una audiencia cautelar desarrollada este lunes.

La fiscal Alejandra Ortubé informó que el Ministerio Público acreditó la autoría del delito de violencia familiar mediante elementos de convicción considerados suficientes por la autoridad jurisdiccional.

Durante la audiencia, la imputada, quien no registra antecedentes penales, argumentó que su reacción se debió a un colapso emocional provocado por dificultades económicas, versión que fue expuesta como parte de su defensa.

Custodia de la menor

Como medida de protección, el juzgado dispuso que la menor sea entregada a la custodia temporal de su padre, con el fin de garantizar su integridad física y emocional mientras avanza el proceso judicial.

Hecho registrado en un mercado

El incidente ocurrió el pasado sábado en el Mercado Mutualista, luego de que la niña derramara accidentalmente comida y jugo. De acuerdo con testigos y grabaciones de cámaras de seguridad, la mujer agredió a la menor en un espacio público.

La niña fue auxiliada por un guardia de seguridad, mientras varias personas presenciaban el hecho sin intervenir.

Intervención de la Defensoría

La Defensoría de la Niñez brindó atención inmediata a la víctima, quien presentaba lesiones físicas y un cuadro de shock emocional, según el informe preliminar.

El caso generó indignación social, especialmente por la difusión de imágenes del hecho, actualmente bajo análisis de las autoridades como parte de la investigación.

