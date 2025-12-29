Chóferes y maestros rurales toman las calles principales de La Paz

Este lunes inicia la segunda semana de protestas en contra el D.S. 5503 los chóferes y maestros rurales toman las calles principales de la ciudad de La Paz, pidiendo la anulación del decreto.

Desde la zona sur choferes y familias del sindicato de transportes 14 de septiembre se movilizan rumbo al centro paceño para sumarse a las manifestaciones que esta encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB), marcha que inició en la calle 32 de la zona de Chasquipampa llegando a la zona de Calacoto sobre la avenida Ballivián.

Desde la zona norte en la avenida Perú se concentró el magisterio rural para poder iniciar una marcha de protesta que descenderá sobre la avenida montes tomando las rutas principales de la ciudad.

“El magisterio rural paceño esta de píe, nos vamos a dirigir a instalaciones de la COB, la lucha es por el decretazo en especial” declaró el representante de los maestros rurales.

El Decreto Supremo 5503 de Emergencia Económica Nacional que fue emitido el 17 de diciembre contempla entre sus artículos la eliminación de la subvención de los carburantes que habría afectado a distintos sectores.

