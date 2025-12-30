Elecciones subnacionales 2026: ¿Cuándo y bajo qué condiciones habría una segunda vuelta?

Con miras a la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales programada para el domingo 22 de marzo de 2026, el Tribunal Electoral definió también una ruta crítica para resolver los escenarios de empate o anulación de mesas. Este diseño normativo busca dar certidumbre a la población sobre los plazos en caso de que los resultados no sean definitivos en la primera jornada.

Según el cronograma oficial, existen dos escenarios principales que podrían extender el proceso electoral más allá de la jornada de votación principal para garantizar la transparencia del voto ciudadano:

1. Repetición de votación por nulidad (primera vuelta)

En caso de que se detecten irregularidades que deriven en la anulación de actas en la jornada de marzo, el Tribunal Electoral ha fijado el domingo 5 de abril de 2026 como la fecha para la repetición de la votación en las mesas correspondientes. Este paso es fundamental para consolidar el cómputo final antes de proceder a cualquier instancia posterior.

2. La segunda vuelta para gobernaciones

La normativa boliviana prevé una segunda vuelta exclusivamente para la elección de Gobernadores en los departamentos donde ningún candidato alcance la mayoría necesaria. El calendario establece lo siguiente:

Fecha: La fecha establecida para el balotaje es el domingo 19 de abril de 2026 .

Condición: Esta jornada solo se activará en los departamentos donde se requiera el balotaje tras conocerse los resultados oficiales del cómputo departamental.

Repetición en Segunda Vuelta: Si tras la segunda vuelta fuera necesario repetir la votación por nulidad en mesas específicas, esta jornada se realizará el domingo 26 de abril de 2026.

Cómputo y acreditación

Una vez concluidas estas etapas, el calendario prevé el cómputo final de los votos de la segunda vuelta entre el 19 y el 24 de abril. La publicación de los resultados oficiales de esta instancia final se realizará desde el 24 de abril, lo que permitirá proceder con la entrega de credenciales a las autoridades electas a partir del 28 de abril de 2026.

Esta planificación técnica asegura que todas las autoridades subnacionales cuenten con la legitimidad necesaria antes de su posesión, respetando los tiempos de revisión y los derechos de los electores en todo el territorio nacional.

