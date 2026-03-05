Autopsia revela extrema violencia en crimen de Maribel en La Paz; sospechoso es buscado

El Ministerio Público confirmó este jueves que el octavo feminicidio registrado en el departamento de La Paz presenta características de ensañamiento, mientras el principal sospechoso, un joven de 24 años, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía y la Fiscalía.

En contacto con medios de comunicación, el fiscal Fabián Maldonado informó que la autopsia médico-legal estableció la extrema violencia con la que fue atacada la víctima, identificada como Maribel, y con cinco meses de embarazo.

“La autopsia ha establecido el carácter de ensañamiento de este hecho. Se ha determinado que la víctima tenía 23 entre heridas profundas y superficiales en el rostro, 20 en el lado derecho, brazo, antebrazo y mano, 11 en el lado izquierdo, también en el antebrazo, mano y brazo, y 7 puñaladas en la región torácica. Estas 7 puñaladas son profundas”, detalló Maldonado.

Asimismo, la autoridad precisó que se utilizó un objeto cortante y también un objeto contundente.

El fiscal indicó que el Ministerio Público ya emitió la orden de aprehensión, activó la alerta migratoria y desplegó operativos de búsqueda del sindicado del delito

De acuerdo con la investigación preliminar, el sospechoso habría ingresado al domicilio de la víctima de manera sorpresiva.

“Habría saltado el muro, no tenía llave del lugar y no fue visto por ninguna persona”, indicó Maldonado.

La Fiscalía también confirmó antecedentes de violencia psicológica en la relación y a pesar de ello él quería retomar la relación amorosa.

Además, se indaga la presunta vinculación del sospechoso con consumo de estupefacientes y otros hechos denunciados por el entorno familiar de Maribel.

Respecto al entorno del investigado, la madre fue arrestada y posteriormente liberada, mientras se convocó a declarar a otros familiares.

Las autoridades también investigan la desaparición de una suma de dinero que, según familiares, la víctima tenía en su poder y que no fue hallada en el lugar del crimen.

