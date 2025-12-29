¿Cuándo publicará el TSE la lista de candidatos habilitados a las elecciones subnacionales?

Con el registro histórico de 34.618 candidatos inscritos para los comicios del 22 de marzo de 2026, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se encuentra trabajando a contrarreloj. Si querés saber quiénes pasaron el filtro y quiénes quedaron fuera, estas son las fechas clave que tenés que anotar:

Así viene el calendario

El proceso de revisión de las carpetas (que contienen 9 documentos obligatorios por candidato) ya está en marcha y sigue este cronograma oficial:

Hasta el 3 de enero: Los equipos técnicos de los Tribunales Departamentales terminarán de revisar cada documento (Rejap, solvencia fiscal, idioma nativo, etc.).

5 de enero: Las Salas Plenas de cada departamento recibirán el informe técnico para aprobar o rechazar las candidaturas.

9 de enero: Es el día clave. El TSE publicará de forma oficial la lista de candidatos habilitados e inhabilitados en su portal web y medios de circulación nacional.

¿Qué pasa si un candidato es inhabilitado?

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, aclaró que tras la publicación del 9 de enero, las organizaciones políticas aún tienen margen de maniobra.

Según la ley, se pueden realizar sustituciones de candidatos inhabilitados hasta tres días antes de la elección (19 de marzo), aunque para que la foto aparezca en la papeleta, el cambio debe ser casi inmediato.

Mira la programación en Red Uno Play