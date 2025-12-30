Año Nuevo: ¿Qué país es el primero en festejar y cuál es el último?

Mientras el resto del mundo prepara la cena, la pequeña isla de Kiribati en el Pacífico Central ya habrá descorchado el champán como la primera nación en pisar el 2026. Gracias a su ubicación en el Atolón de la Navidad, este archipiélago aventaja por una diferencia abismal a los husos horarios occidentales, marcando el pulso inicial del calendario global.

El tradicional brindis de medianoche actúa como el puente simbólico que une a todas las culturas.

En el extremo opuesto del reloj se encuentra Samoa Americana, un territorio que, a pesar de estar geográficamente cerca de los primeros festejos, es el último lugar habitado en despedir el año viejo. Esta curiosa demora convierte al Pacífico en un escenario de ciencia ficción donde, con solo un vuelo de una hora, podrías viajar técnicamente al "pasado" o al "futuro".

Este fenómeno es posible gracias a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, un trazo imaginario que zigzaguea por el océano para evitar el caos administrativo en las naciones insulares. El resultado es un maratón de 26 horas en el que el Año Nuevo recorre el planeta, demostrando que el tiempo es, ante todo, una convención geográfica fascinante.

