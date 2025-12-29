VIDEO: Perrito callejero “roba” un peluche de un centro comercial y visitantes lo compran para él

La Nochebuena en un centro comercial de México se llenó de ternura gracias a un inesperado hecho: un perrito en situación de calle que decidió elegir su regalo navideño.

Según testigos, el can ingresó a una tienda y, con total determinación, agarró un peluche con su hocico y salió como si fuera su compra personal. Sin embargo, lo que parecía un “robo adorable” rápidamente se transformó en un acto de generosidad.

Varios visitantes que presenciaron la escena se organizaron entre ellos y decidieron pagar el peluche para el perrito, asegurándose de que se fuera con su regalo.

“Fue algo muy bonito, todos queríamos que el lomito tuviera su regalo de Navidad”, relató una de las testigos.

El video de la escena se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto de la gente y el carisma del pequeño protagonista. Para muchos, este momento recordó que la Navidad también es tiempo de compartir y cuidar a quienes más lo necesitan, incluso a los de cuatro patas.

