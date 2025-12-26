China revoluciona el transporte: Tren Maglev rompe récord mundial al alcanzar los 700 km/h en 2 segundos

El gigante asiático ha vuelto a consolidar su liderazgo en el sector del transporte de alta tecnología. Tras diez años de intensas investigaciones, científicos de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa de China han logrado un nuevo récord mundial de velocidad con un innovador sistema de levitación magnética (maglev).

Velocidad extrema y frenado seguro

El prototipo presentado es una unidad de una tonelada que ha dejado boquiabierta a la comunidad científica por su capacidad de aceleración. Según los datos del informe técnico, el vehículo logra pasar de la inmovilidad total a los 700 km/h en tan solo dos segundos, según informa RT.

Más allá de la impresionante potencia, el equipo de investigación destacó que el tren es capaz de detenerse de forma segura, un desafío técnico crucial para la viabilidad de estas velocidades en el transporte de carga o pasajeros en el futuro.

Una década de innovación

Este hito es el resultado de un proyecto de largo aliento que ha tomado 10 años de desarrollo. La tecnología de levitación magnética utiliza potentes imanes para eliminar la fricción con las vías, permitiendo alcanzar velocidades que antes solo eran imaginables en el sector aeroespacial.

Con este avance, China se posiciona a la vanguardia de la próxima generación de transporte terrestre, buscando reducir drásticamente los tiempos de viaje y mejorar la eficiencia logística a nivel global.

