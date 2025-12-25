TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Dos mujeres se agarran de los cabellos por parqueo durante compras navideñas

En las imágenes, se observa a las mujeres discutiendo acaloradamente y posteriormente protagonizando un altercado físico, mientras otras personas intentan intervenir o evitan acercarse.

Hans Franco

25/12/2025 18:38

Escuchar esta nota

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra cómo dos mujeres fueron captadas peleando en pleno estacionamiento de un supermercado, en medio de las celebraciones de diciembre y la afluencia masiva de compradores por la temporada.

En las imágenes, se observa a las mujeres discutiendo acaloradamente y posteriormente protagonizando un altercado físico, mientras otras personas intentan intervenir o evitan acercarse. Usuarios que compartieron el video en redes sociales sugieren que el conflicto pudo originarse por la impaciencia y el estrés generados por la prisa típica de estas fechas.

El incidente ha generado diversas reacciones entre los internautas, quienes destacan la tensión que puede generar la temporada navideña en espacios concurridos y llaman a mantener la calma y la tolerancia en lugares públicos.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se han dado a conocer detalles sobre posibles sanciones para las involucradas.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD