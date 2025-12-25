Dos mujeres se agarran de los cabellos por parqueo durante compras navideñas

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales muestra cómo dos mujeres fueron captadas peleando en pleno estacionamiento de un supermercado, en medio de las celebraciones de diciembre y la afluencia masiva de compradores por la temporada.

En las imágenes, se observa a las mujeres discutiendo acaloradamente y posteriormente protagonizando un altercado físico, mientras otras personas intentan intervenir o evitan acercarse. Usuarios que compartieron el video en redes sociales sugieren que el conflicto pudo originarse por la impaciencia y el estrés generados por la prisa típica de estas fechas.

El incidente ha generado diversas reacciones entre los internautas, quienes destacan la tensión que puede generar la temporada navideña en espacios concurridos y llaman a mantener la calma y la tolerancia en lugares públicos.

Hasta el momento, no se han reportado detenidos ni se han dado a conocer detalles sobre posibles sanciones para las involucradas.

