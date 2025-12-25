Un video difundido por cámaras de seguridad reveló un grave hecho de violencia ocurrido en el Jardín de Infantes Xodó da Vovó, en la ciudad de Caxias do Sul, Brasil, donde una docente fue captada golpeando a un niño de apenas cuatro años, provocándole severas lesiones dentales.

El incidente se registró el lunes 18 de agosto, cuando la maestra, identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 años, fue grabada mientras reprendía al menor y posteriormente le arrojaba varios libros. En las imágenes también se observa cómo la docente conduce al niño al baño para que se limpiara la boca tras la agresión.

De acuerdo con un examen médico realizado posteriormente, el golpe ocasionó la pérdida de seis dientes del menor, situación que generó conmoción en la comunidad educativa y una fuerte reacción de repudio en redes sociales.

La institución educativa privada emitió un comunicado en el que expresó su “repudio” ante lo sucedido y señaló que la docente contaba con seis años de antigüedad y gozaba de la “completa confianza” del personal. No obstante, tras conocerse el hecho, la maestra fue apartada de sus funciones de manera inmediata y se iniciaron las acciones legales correspondientes.

El Departamento de Protección a la Infancia y Adolescencia (DPCA) abrió una investigación al día siguiente del ataque, luego de recibir denuncias tanto de la familia del niño como de la propia unidad educativa. El caso fue tipificado como lesiones corporales y las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.

La comunidad expresó su indignación y exigió sanciones ejemplares, además de mayores controles, para garantizar entornos seguros y libres de violencia para los niños y niñas en los centros educativos.

Mire el video:

