Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia

Al menos 48 personas fueron asesinadas en Colombia durante la noche de Navidad y la madrugada de este jueves, lo que representa una disminución del 20 % con relación al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía.



"Durante las festividades de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, se presentaron 48 homicidios en todo el país. Eso corresponde a una disminución del 20 % con relación al año anterior", dijo a periodistas el brigadier general de la Policía, Herbert Benavidez.



El alto oficial explicó que el 54 % de estos crímenes estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al consumo excesivo de alcohol.



Igualmente, señaló que durante todo diciembre los homicidios han registrado una reducción del 8 % en el país, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados por las autoridades en el país.



En este contexto, las ciudades que reportaron las mayores disminuciones en homicidios fueron Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.



Por otro lado, durante las festividades, la Policía atendió más de 30.300 llamadas a la línea de emergencia, de las cuales más de 16.700 correspondieron a riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos ciudadanos.





En cuanto a lesiones personales, en diciembre se registraron 5.146 casos en todo el país, lo que implica una reducción del 21 % respecto al año anterior. Además, desde el 1 de diciembre han sido capturadas 5.953 personas por distintos delitos; entre ellas, 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas.



Finalmente, en la noche de Navidad se registraron 25 siniestros viales, con un saldo de 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas. Sin embargo, estas cifras representan una reducción del 20 % en muertes frente a la misma fecha de 2024. EFE

Mira la programación en Red Uno Play