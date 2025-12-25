TEMAS DE HOY:
Internacional

Un grupo radical irrumpe en centro comercial de India y arrasa con adornos navideños frente a los clientes

El incidente reaviva el debate sobre la seguridad de las minorías religiosas en el gigante asiático.

Ximena Rodriguez

25/12/2025 11:31

Un grupo de extremistas hindúes irrumpió violentamente en un centro comercial del estado de Chhattisgarh, en el centro de la India, para destruir las decoraciones navideñas instaladas con motivo de las festividades. Los atacantes desmantelaron árboles de Navidad y otros ornamentos ante la mirada atónita de los clientes, alegando que dichas celebraciones atentan contra las tradiciones locales.

Este incidente se enmarca en un contexto de creciente hostilidad por parte de facciones de extrema derecha hacia las minorías religiosas en diversas regiones del país. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la recurrencia de estos ataques, los cuales ponen en entredicho el carácter laico de la democracia india y la seguridad de sus ciudadanos durante eventos públicos.
 

