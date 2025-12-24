Intentó exhibirse al volante, perdió el control y tumbó el árbol de Navidad | VIDEO

Lo que pretendía ser una exhibición de destreza al volante terminó en un bochornoso accidente que empañó las festividades en la ciudad kazaja de Saryagash. Un conductor, que intentaba realizar un "show" de derrapes improvisado, terminó por derribar el símbolo principal de las fiestas en la zona.

El "show" que salió mal

El conductor ingresó a la plaza central y comenzó a realizar maniobras de alta velocidad y giros en torno al árbol de Navidad. Sin embargo, la falta de control sobre el vehículo provocó que terminara impactando violentamente contra la estructura decorativa, tumbándola por completo, informa el portal RT.

Lejos de bajar a revisar los daños, el sujeto pisó el acelerador y huyó a toda prisa del lugar, dejando el árbol destruido en el suelo.

Identificación y castigo

La fuga duró poco tiempo. Gracias al registro de las cámaras de vigilancia de la plaza, la policía logró identificar rápidamente al infractor y localizar su vehículo. Las autoridades locales impusieron una sanción doble:

Restauración obligatoria: El "drifter" fallido fue obligado a trabajar personalmente en la restauración del árbol dañado.

Retención del vehículo: Su coche fue confiscado y enviado directamente al depósito municipal.

Este "Kazajistán Drift" se ha vuelto viral en redes sociales, sirviendo como un recordatorio de los riesgos de realizar maniobras peligrosas en espacios públicos destinados al peatón y la celebración familiar.

