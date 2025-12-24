Uruguay es el único país de Latinoamérica que no celebra la Navidad: esta es la razón histórica

Uruguay presenta una particularidad única en América Latina: aunque el 25 de diciembre es feriado y muchas familias celebran la Navidad, el Estado no la reconoce oficialmente bajo ese nombre en su calendario.

El 25 de diciembre figura como “Día de la Familia”, una denominación que contrasta con la tradición mayoritaria de América Latina. La celebración navideña se mantiene en el ámbito privado, sin respaldo institucional bajo ese nombre.

Esta decisión tiene raíces históricas. A comienzos del siglo XX, durante el proceso de separación entre la Iglesia y el Estado, el entonces presidente José Batlle y Ordóñez impulsó una serie de reformas para consolidar un país laico.

En 1919, una ley redefinió los feriados nacionales y eliminó las referencias religiosas. Así, la Navidad pasó a llamarse Día de la Familia y el 6 de enero dejó de ser Reyes para convertirse en el Día de los Niños.

Más de cien años después, Uruguay sigue siendo una excepción en América Latina. Mientras en otros países la Navidad impacta en la actividad pública y el calendario oficial, en territorio uruguayo la festividad permanece fuera del reconocimiento estatal.

Mira la programación en Red Uno Play