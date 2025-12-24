¿Picana, pavo o lechón? : Los alimentos que acompañan las mesas de los bolivianos en Nochebuena

La Navidad es una de las fechas más especiales para las familias bolivianas. Más allá de los regalos y los villancicos, la mesa de Nochebuena se convierte en el verdadero punto de encuentro, donde las tradiciones culinarias se transmiten de generación en generación.

Aunque los gustos pueden variar según la región y la familia, hay platos que se repiten año tras año y que ya son parte de la identidad navideña del país.

La picana, la reina de la Navidad

La picana es, sin duda, el plato más representativo de la Nochebuena boliviana. De origen colonial, se prepara tradicionalmente con cuatro carnes: res, cerdo, cordero y pollo, aunque en algunos hogares se opta solo por una o dos.

La receta se completa con vino blanco, ají, cebolla, choclo, papa, zanahoria, habas, tunta, hojas de laurel, perejil y pasas de uva, logrando un sabor intenso y único que solo aparece una vez al año.

El pavo, un clásico que nunca falla

El pavo también ocupa un lugar importante en muchas mesas. Se cocina entero y se rellena con una mezcla de pollo picado, leche, huevo, miga de pan, ciruelas, pasas, manzana verde, vino blanco y brandy.

Tras hornearse a 350 grados durante aproximadamente 45 minutos, se baña en vino blanco y se sirve decorado con hojas de lechuga, listo para compartir.

Lechón navideño, crocante y sabroso

Otra opción muy popular es el lechón al horno. La carne de cerdo se sazona con ají molido, ajo, comino, orégano, tomillo, perejil, pimienta, vinagre, jugo de limón, aceite y sal.

Se acompaña con papas, camote, choclo y, por supuesto, la infaltable llajua.

El cierre dulce: chocolate y panetón

Para terminar la noche, el chocolate caliente es protagonista. Se prepara con agua hervida y se acompaña con buñuelos o panetón, aunque este último se ha convertido en el favorito de la mayoría de las familias.

Más allá del menú, la Nochebuena en Bolivia se trata de compartir, reencontrarse y celebrar en familia, con sabores que despiertan recuerdos y refuerzan las tradiciones.

