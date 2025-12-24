¡Atención! Incremento de la Renta Dignidad será automático, pero no para todos

La Gestora Pública aclaró este martes que el aumento de la Renta Dignidad de Bs 350 a Bs 500 se aplicará únicamente a los adultos mayores que no reciben rentas contributivas, es decir, aquellos que no cuentan con aportes previos al sistema.

El gerente de la institución, Marcelo Fernández, precisó que el ajuste consiste en un incremento de Bs 150 para este grupo de beneficiarios y que el pago será automático desde el 1 de enero de 2026, sin necesidad de trámites adicionales. “No se necesita inscripción ni actualización de datos. A partir del primero de enero empezamos a pagar la nueva Renta Dignidad”, indicó.

Fernández aclaró que los adultos mayores que sí perciben rentas contributivas no serán incluidos en este aumento. Además, explicó que el mismo mecanismo se aplicará al Programa Extraordinario de Protección y Equidad (Bono PEPE), que otorga Bs 150 mensuales según lo establecido por el Decreto Supremo 5503.

Finalmente, la Gestora Pública informó que se están reforzando los canales de atención y los controles internos para prevenir fraudes, pagos duplicados y errores en el registro de beneficiarios.

