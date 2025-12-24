Un joven de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, decidió llevar al extremo una curiosidad: comprobar hasta dónde podía llegar una aplicación de transporte. Sin pensarlo demasiado, ingresó en DiDi un destino tan ambicioso como insólito: Río de Janeiro, a más de 2.700 kilómetros de distancia.

El pedido no tardó en llamar la atención. La app calculó el viaje y arrojó cifras que dejaron a todos con la boca abierta: $1.654.130 para la opción de auto express. Si el pasajero quería un servicio más rápido, el precio ascendía a $2.069.080.

Lejos de cancelar, el joven decidió avanzar con la solicitud solo para ver qué pasaba. Y ahí llegó lo inesperado: un conductor aceptó el viaje.

El audio del chofer que hizo estallar TikTok

El chofer, identificado como Carlos, no dudó en sumarse a la broma. En un audio de apenas tres segundos, respondió con total naturalidad y humor:

“¿Y? ¿Nos vamos a Río de Janeiro o no?”, lanzó, provocando carcajadas inmediatas.

La reacción espontánea del conductor y lo absurdo de la situación hicieron que el video se volviera viral en TikTok, acumulando miles de reproducciones, likes y comentarios de usuarios sorprendidos por la ocurrencia.

Entre risas, incredulidad y memes, muchos destacaron la buena onda del chofer y otros se preguntaron si realmente alguien se animaría a hacer un viaje tan largo en un auto pedido por app. Por ahora, Río quedó lejos… pero el video ya dio la vuelta a las redes.

