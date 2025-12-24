Autos flotando y autopistas cortadas tras el feroz temporal en Argentina

Un temporal breve pero devastador volvió a exponer los puntos críticos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La tarde de este martes, una lluvia intensa y muy concentrada provocó inundaciones extremas que colapsaron dos de las principales arterias viales: la autopista Panamericana y la avenida General Paz.

En plena hora pico y en la antesala de las Fiestas de fin de año, el tránsito quedó prácticamente paralizado por anegamientos severos, vehículos varados y desvíos forzados que terminaron colapsando colectoras y accesos secundarios.

Las imágenes se repitieron con crudeza: la Panamericana convertida en un río. “De un lado, un río de autos; del otro, un río de agua con vehículos que quedaron por debajo del nivel”, describió desde el lugar la cronista Daiana Lombardi.

A la altura del puente de Thames, la circulación fue directamente imposible. Una situación similar se vivió en varios tramos de la General Paz, especialmente en la zona de la avenida San Martín, donde la autopista quedó completamente cortada.

El fenómeno tomó por sorpresa a miles de automovilistas que circulaban en una franja horaria crítica. “Son días de muchísimo tránsito y mucha gente salió sin imaginar lo que se venía”, relataron desde el lugar.

En cuestión de minutos, el sistema de drenaje colapsó. El agua comenzó a acumularse tanto en los carriles principales como en las colectoras y subidas, agravando aún más el caos vehicular.

Según el Informe por Evento Meteorológico de la Provincia de Buenos Aires, entre las 17:00 y las 19:00 se registraron precipitaciones de entre 50 y 90 milímetros, concentradas principalmente en los municipios de San Martín y San Isidro. La tormenta avanzó lentamente debido a la elevada humedad y la falta de vientos, lo que potenció su impacto.

El saldo fue contundente: 400 llamados al 911 en apenas dos horas, vinculados a ingresos de agua en viviendas, calles inundadas, caída de árboles, postes y cables, además de riesgos eléctricos.

Los distritos más afectados fueron General San Martín (180 incidentes), San Isidro (80), Tres de Febrero (61) y Vicente López (15). No obstante, el informe oficial remarcó que la situación más crítica se registró sobre la autopista Panamericana, donde el agua superó la altura de varios vehículos, algunos de los cuales quedaron flotando.

En tanto, las autopistas porteñas —Perito Moreno, 25 de Mayo, 9 de Julio Sur, Illia y Cantilo— se mantuvieron operativas, aunque con acumulación de agua en algunos sectores. Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución ante posibles nuevos anegamientos.

Si bien la tormenta comenzó a perder intensidad pasadas las 19, el impacto vial se extendió durante varias horas. Una vez más, una lluvia intensa y breve fue suficiente para dejar a miles de personas atrapadas en el tránsito.

