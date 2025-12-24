Pasaje sube en Cochabamba: conoce la nueva tarifa y quiénes pagan menos

El Comité de Transporte de la ciudad de Cochabamba determinó este martes una nueva escala tarifaria provisional para el transporte público urbano, estableciendo que el pasaje general será de 3 bolivianos.

El director de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Hever Rojas, informó que también se aprobó una tarifa diferenciada para sectores vulnerables y estudiantes:

Bs 2,50 para adultos mayores y personas con discapacidad

Bs 2 para estudiantes de secundaria y universitarios

Bs 1 para estudiantes de primaria

La determinación se da luego de bloqueos y movilizaciones registrados en la ciudad durante los últimos días, en rechazo al posible incremento del pasaje.

Foto Red Uno

Tarifa provisional mientras se define la oficial

Rojas explicó que la reunión del Comité de Transporte entró en cuarto intermedio, se reanudó el lunes y concluyó con la definición de tarifas provisionales, que regirán mientras se realiza un estudio actualizado de costos, el cual permitirá fijar las tarifas oficiales en las próximas semanas.

Según la autoridad municipal, el Decreto Supremo 5503 modificó “drásticamente” el precio de los carburantes, afectando de manera directa la estructura de costos del transporte público, especialmente en el sector que opera con diésel.

Durante la reunión, la Federación del Autotransporte presentó un estudio en el que planteó una tarifa superior a Bs 4,40, argumentando el fuerte incremento en los costos operativos. En contraste, representantes vecinales solicitaron que el pasaje se mantenga en Bs 2,50.

“No era viable mantener la tarifa anterior, porque la estructura de costos consideraba carburantes subvencionados. Al eliminarse la subvención, la operación se vuelve insostenible”, explicó Rojas.

Tarifa máxima y protección a sectores vulnerables

Finalmente, el Comité determinó que la tarifa máxima provisional para adultos será de Bs 3, mientras que se mantendrá una tarifa solidaria para los grupos poblacionales más vulnerables.

Rojas reconoció que, pese al debate sostenido, la decisión no dejó conformes a todos los sectores, particularmente al transporte sindicalizado, aunque se priorizó un punto intermedio hasta contar con un estudio técnico definitivo.

