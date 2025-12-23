“Lo dejaron tirado”: Indignación por muerte de adulto mayor tras atropello en Cochabamba

Hasta el domicilio de la familia Abasto llegó el equipo periodístico de Red Uno, donde se vela el cuerpo de Manuel Abasto, un adulto mayor de 83 años que perdió la vida tras ser atropellado en la ciudad de Cochabamba. Entre dolor e indignación, sus familiares piden justicia y denuncian la falta de información clara sobre el avance de la investigación.

Los allegados sostienen que el propietario de la camioneta involucrada se presentó inicialmente, pero luego no se brindaron mayores datos sobre su identidad ni sobre su situación legal.

“En realidad, el dueño de la camioneta se había presentado, pero no quieren darnos datos de él. Sabemos que el vehículo ya está en custodia”, afirmó un familiar.

Los allegados a la víctima lamentan profundamente que el conductor no se haya detenido para auxiliar al adulto mayor tras el impacto.

“En los videos se ve cómo atropellan a mi papi y lo dejan tirado como si fuera un pedazo de basura. Ni siquiera pararon para ayudarlo. Recién después de 15 o 20 minutos los vecinos empezaron a aglomerarse”, relató una de sus hijas, visiblemente afectada.

El atropello quedó registrado íntegramente por cámaras de videovigilancia de la zona. En las imágenes se observa al adulto mayor intentando cruzar la calzada alrededor de las 5:30 de la madrugada. Al notar que una camioneta se aproximaba a gran velocidad, intentó acelerar el paso para ponerse a salvo; sin embargo, debido a su avanzada edad, no logró evitar el impacto fatal.

La familia exige que el caso no quede en la impunidad y que las autoridades actúen con celeridad para sancionar al responsable.

