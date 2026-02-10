Cámaras de seguridad captaron el momento en que un atracador y su cómplice en motocicleta abordaron violentamente a una joven en la zona de Los Lotes, de la capital cruceña. El delincuente corrió armado hacia la víctima para amedrentarla, provocando un forcejeo que derivó en que ella lanzara su teléfono celular.

Tras ver esta acción, el agresor golpeó a la mujer en la cabeza con el arma de fuego para luego recoger el dispositivo del suelo. La joven intentó alejarse del sitio mientras el criminal lograba escapar junto a su acompañante con rumbo desconocido.

Transeúntes que presenciaron el ataque acudieron rápidamente para auxiliar a la víctima, quien presentaba una herida abierta debido al impacto.

Mira la programación en Red Uno Play