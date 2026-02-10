TEMAS DE HOY:
Pelea campal Lucha contra el narcotráfico Accidente Villa Fátima

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Así delincuentes golpean y hieren a una joven por robarle el celular

La víctima sufrió una herida abierta en la cabeza tras ser amedrentada por dos sujetos en motocicleta.

Ximena Rodriguez

09/02/2026 21:08

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un atracador y su cómplice en motocicleta abordaron violentamente a una joven en la zona de Los Lotes, de la capital cruceña. El delincuente corrió armado hacia la víctima para amedrentarla, provocando un forcejeo que derivó en que ella lanzara su teléfono celular.

Tras ver esta acción, el agresor golpeó a la mujer en la cabeza con el arma de fuego para luego recoger el dispositivo del suelo. La joven intentó alejarse del sitio mientras el criminal lograba escapar junto a su acompañante con rumbo desconocido.

Transeúntes que presenciaron el ataque acudieron rápidamente para auxiliar a la víctima, quien presentaba una herida abierta debido al impacto.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD