Imágenes enviadas a nuestro medio de comunicación revelan un nuevo y preocupante caso de inseguridad en la ciudad. En el video se observa el preciso momento en que una mujer, que caminaba tranquilamente utilizando su celular, es sorprendida por un 'motoladrón' que se acerca sigilosamente por detrás y, en cuestión de segundos, le arrebata el teléfono antes de darse a la fuga, ocurrió en el centro de la ciudad.

La secuencia muestra que el delincuente no actuaba solo. Un segundo sujeto, presuntamente su cómplice, circula en otra motocicleta a corta distancia, observando todo el asalto y acompañando la huida del autor material del robo.

VIDEO: Una mujer es víctima de un violento robo por ladrones en plena calle Junín. Foto: Red Uno

El hecho ocurrió en la calle Junín, casi Teniente Arévalo, donde vecinos reportan que no sería la primera vez que se registran robos bajo esta misma modalidad. Aseguran que la zona se ha vuelto un punto crítico para los transeúntes, especialmente para quienes utilizan sus celulares en la vía pública.

Preocupados y cansados de la inseguridad, los habitantes del lugar piden a la Policía activar patrullajes permanentes y trabajar para identificar y capturar a estos 'motoladrones' que vuelven a sembrar temor en la zona.

