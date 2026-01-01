TEMAS DE HOY:
Nacionales

¿Sin Inspección Técnica Vehicular? Ahora deberá pagar una multa de Bs 100 para tramitarla

A escala nacional se habilitaron 153 puntos de inspección, donde los propietarios de motorizados pueden acudir para cumplir con este requisito.

Red Uno de Bolivia

01/01/2026 21:34

Foto: ABI

Desde este jueves 1 de enero entra en vigencia la multa de Bs 100 para los propietarios de motorizados que no realizaron la Inspección Técnica Vehicular (ITV). Desde la Policía informaron que la sanción se registra de manera automática en el RUAT.

A escala nacional se habilitaron 153 puntos de inspección, donde los propietarios de motorizados pueden acudir para cumplir con este requisito.

Las autoridades recordaron que el pago se realiza exclusivamente mediante código QR, por lo que no es necesario acudir de forma presencial a entidades financieras, con el fin de evitar filas y trámites innecesarios.

La ITV es obligatoria y tiene como objetivo verificar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad vial, tanto para los conductores como para los peatones.

 

Requisitos para realizar la Inspección Técnica Vehicular

 

Para acceder a la ITV, el propietario del vehículo debe cumplir con los siguientes requisitos:

 

  • No tener multas pendientes de tránsito
  • RUAT (original y fotocopia)
  • Cédula de identidad vigente
  • Licencia de conducir vigente
  • Comprobante de pago
  • Presencia física del vehículo
  • Accesorios de seguridad obligatorios (botiquín, gata, triángulos, entre otros)

 

 

