“Entró entre las llamas por sus ahorros y no salió”: incendio en el Plan 3.000 dejó un fallecido

Un trágico incendio ocurrido la noche del sábado en la zona del Plan 3.000, en Santa Cruz, dejó en luto a una familia entera. Julio Ramos Cruz, de 42 años, perdió la vida luego de ingresar a su carpintería en un intento desesperado por rescatar el dinero que tenía guardado allí. Hoy, sus dos hijos quedan en orfandad y su esposa clama por ayuda en medio de una pérdida devastadora.

El fuego consumió el taller en cuestión de minutos. Las llamas arrasaron con todo: madera, herramientas, muebles en elaboración, el techo que terminó desplomado… y la vida de un hombre que solo quería proteger los ahorros de su familia. Afuera, su esposa, Diana Arellano, gritaba desesperadamente por auxilio mientras los vecinos corrían para ayudar, pero ya era demasiado tarde.

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Diana relató el horror vivido: “No sé cómo pasó, pero el fuego era grande. No sabíamos qué hacer, los dos gritamos ahí sin saber qué hacer. Él de repente se entró porque teníamos dinero ahí ahorrado en el taller. Ya antes habían entrado malintencionados a mi cuarto y él no quería guardar plata en la casa. Como es carpintería, ahí se maneja gran cantidad porque la madera es cara. Entró y no pudo salir.”

La escena fue dantesca. “El fuego era grave, se cayó todo el techo, las maderas, los muebles. Había 12 roperos y se quemaron todos. No hay nada, está vacío ahorita”, lamentó.

Diana ahora enfrenta sola la tragedia, velando los restos del padre de sus dos pequeños, un niño de tres años y otro de diez. Sin recursos, sin vivienda segura y sin el sustento que Julio generaba con su trabajo diario, la familia pide ayuda para sobrellevar este momento tan doloroso.

“Cualquier ayudita va a ser bienvenida. Todo Santa Cruz, pedirle ayuda, ahorita yo me quedé sin nada. No sé ni qué hacer mañana, pasado. Estoy triste, todo se quemó, el dinero, él, todo el taller… no hay nada”, expresó profundamente afectada.

Los familiares y amigos acompañan el velorio, mientras preparan el entierro que se realizará este lunes. La situación es crítica y cualquier colaboración puede marcar una diferencia en la vida de esta madre y sus hijos. Contactos para ayudar a la familia: 71336117 – 72686140 – 72667636

