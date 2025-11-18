“Mi madre está enterrada y no la podemos hallar”: la tragedia que golpea a Achira, en Samaipata

La comunidad Achira, en Samaipata, vive horas de profunda angustia luego de que intensas lluvias durante la madrugada provocaran deslizamientos y mazamorras que destruyeron cerca del 80% de las viviendas.

Entre los daños materiales y el caos generado, se reporta la desaparición de al menos seis personas, entre ellas una mujer adulta mayor identificada como Ramona Banegas, de 83 años.

Familiares relatan que la lluvia comenzó alrededor de las 11 de la noche y se extendió durante la madrugada, momento en el que la mazamorra arrasó con varias viviendas.

Sus hijos, devastados, piden ayuda y apoyo a la población para continuar con la búsqueda.

“Mi madre está enterrada, no la podemos hallar”, expresó entre lágrimas uno de sus hijos, quien regresó de emergencia desde Santa Cruz al enterarse de la tragedia. La familia no oculta su desesperación ante la posibilidad de que la mujer se encuentre atrapada bajo el lodo y los restos de su vivienda. “¿Qué valgo yo ahora si no puedo encontrar a mi madre?”, lamentó.

Las labores de rescate continúan en la zona de Samaipata, donde los habitantes trabajan junto a equipos de emergencia para intentar localizar a los desaparecidos.

