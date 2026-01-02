Bascopé asegura que proyectos de industrialización del MAS fueron “elefantes blancos” sin resultados reales

Para el analista político y abogado constitucionalista Williams Bascopé, el fracaso del modelo económico del MAS no solo se explica por errores técnicos, sino por una red de corrupción estructural que se escondió detrás del discurso de la industrialización.

Bascopé señaló que varios de los megaproyectos impulsados en los últimos 20 años se convirtieron en “elefantes blancos” que demandaron millonarias inversiones públicas sin resultados reales para el desarrollo productivo del país.

“Industrialización le llamaron a proyectos inconclusos o inoperantes donde se sacaron millones de dólares para el bolsillo propio”, afirmó.

Entre los ejemplos citados mencionó el ingenio azucarero de San Buenaventura, la planta de urea con baja capacidad operativa, el proyecto del Mutún inconcluso y plantas estatales menores que demandaron fuertes inversiones sin impacto económico tangible.

Según Bascopé, el MAS desperdició la bonanza del gas y no apostó por la exploración ni por una verdadera diversificación productiva, generando dependencia fiscal y vulnerabilidad económica.

“El resultado es un país sin dólares, con escasez de diésel y gasolina, inflación creciente y una institucionalidad debilitada. El masismo se transformó en una élite aburguesada que traicionó su propio discurso popular”, sostuvo.

Finalmente, el analista aseguró que la crisis actual es la consecuencia directa de 20 años de mala administración, corrupción y desinstitucionalización, y advirtió que la reconstrucción del país exigirá no solo medidas económicas, sino también una profunda renovación ética y política del Estado.

Mira la programación en Red Uno Play