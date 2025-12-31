"Doce años sin ajuste": ATT justifica subida del 40% en tarifas de transporte interdepartamental

Tras el anuncio del ajuste en las tarifas del transporte interdepartamental, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) brindó detalles técnicos sobre la aplicación de la medida que entrará en vigencia este 2 de enero de 2026. El incremento del 40% sobre las tablas anteriores ha sido calificado como una medida de emergencia para estabilizar el sector.

Tres factores para el ajuste tarifario

El director de la ATT, Carlos Agreda, señaló en Que No Me Pierda que el acuerdo es el resultado de un "debate complicado" y se fundamenta en tres pilares críticos que afectaban la operatividad del transporte:

Readecuación tras una década: "El autotransporte interdepartamental no había modificado sus tarifas desde el 2013 y obviamente después de 12 años muchas cosas han cambiado en el país y en la economía".

Contexto inflacionario: "Hemos heredado una situación catastrófica en materia económica. La inflación se ha disparado desde el 2022 y eso obviamente ha impactado en los precios de todos los bienes y servicios".

Fin de la subvención: El ajuste es también consecuencia directa de la eliminación del subsidio a los hidrocarburos, medida que buscaba frenar el desabastecimiento, pero que elevó los costos operativos.

Periodo de prueba y estudio técnico

Agreda aclaró que este incremento no es definitivo, sino una etapa de transición para alcanzar un consenso técnico con el sector.

"Este acuerdo va a regir durante 180 días, es el periodo que nos hemos dado para poder realizar un estudio a detalle de la estructura de costos", afirmó la autoridad, añadiendo que se contempla la contratación de una consultoría externa para garantizar que el panorama sea "absolutamente claro y real" con la participación de la Confederación de Choferes de Bolivia.

Fiscalización: Contra el sobreprecio y la "competencia desleal"

La ATT advirtió que el control será estricto en ambos extremos de la banda tarifaria. Se sancionará tanto el cobro excesivo como la venta de boletos por debajo del precio mínimo establecido.

Sobre esto último, Agreda denunció que algunos operadores bajan los precios ilegalmente, lo que deriva en una falta de seguridad para el pasajero: "Existen operadores que deciden bajar los precios por debajo de la tarifa mínima, con lo que generan una competencia desleal. La consecuencia es que las flotas... intentan viajar sin conductores de relevo, intentan eludir el cumplimiento de la normativa".

Fortalecimiento institucional

El director afirmó que recibió una institución "tremendamente debilitada", con call centers fuera de servicio, pero aseguró que se han tomado acciones inmediatas. "Hemos aumentado el personal en las terminales y se está tratando de velar por esto", concluyó, instando a los usuarios a denunciar cualquier irregularidad para que la ATT inicie los procesos de sanción correspondientes.

