Poco movimiento en los mercados cruceños este 1 de enero: ¿cuáles son los precios?

La afluencia de compradores es baja en los principales mercados de Santa Cruz, varios puestos permanecen cerrados y la oferta de carne se mantiene limitada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 13:14

Santa Cruz, Bolivia

Los mercados de Santa Cruz registran una baja afluencia de público durante la jornada de este primer día del año, en comparación con la actividad registrada el 31 de diciembre. En la zona del Mercado Antiguo Abasto, varios puestos permanecieron cerrados y la presencia de comensales fue escasa.

Entre los productos que se ofrecen, la carne de primera se vende a 75 bolivianos por kilo, mientras que la carne de segunda alcanza los 65 bolivianos. El corte español se cotiza en 80 bolivianos por kilo y la pierna de chancho está en 38 bolivianos.

En cuanto al pollo, el kilo se encuentra entre 17 y 17,50 bolivianos. La pierna tiene un precio de 24 bolivianos, la pechuga se vende en 27 bolivianos y el ala alcanza los 26 bolivianos.

Los comerciantes informaron que permanecerán atendiendo hasta las 16:00 horas, pero advirtieron que para el 2 de enero se espera una oferta limitada de carne, debido a que los mataderos realizaron una faena reducida.

 

