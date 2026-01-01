TEMAS DE HOY:
Médico asesinado enfrentamientos en Cotapachi asesinaron a su compañera

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Motocicleta terminó debajo de un vehículo tras ser impactada en la Av. Cumavi

El accidente ocurrió la mañana de este jueves. La Policía llegó al lugar para despejar la vía y evitar mayor congestión.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/01/2026 12:41

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en el cuarto anillo y avenida Cumavi, a la altura de la feria del barrio Lindo, en Santa Cruz, donde una vagoneta de color rojo impactó contra dos motocicletas.

En las imágenes se observa a una de las motocicletas tendida debajo del vehículo. Tras el hecho, efectivos policiales llegaron hasta la zona para realizar el despeje de la vía y evitar congestión vehicular, tomando en cuenta que se trata de un sector de alta circulación.

Uno de los motociclistas afectados relató que se dirigía a su fuente laboral cuando la vagoneta apareció de manera repentina y colisionó contra ambos motorizados.

De acuerdo con su testimonio y el de testigos, el conductor del vehículo presuntamente se encontraba bajo influencia alcohólica al momento del accidente.

La Policía inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades, mientras se aguarda un informe oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD