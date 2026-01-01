Motocicleta terminó debajo de un vehículo tras ser impactada en la Av. Cumavi

Un grave accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en el cuarto anillo y avenida Cumavi, a la altura de la feria del barrio Lindo, en Santa Cruz, donde una vagoneta de color rojo impactó contra dos motocicletas.

En las imágenes se observa a una de las motocicletas tendida debajo del vehículo. Tras el hecho, efectivos policiales llegaron hasta la zona para realizar el despeje de la vía y evitar congestión vehicular, tomando en cuenta que se trata de un sector de alta circulación.

Uno de los motociclistas afectados relató que se dirigía a su fuente laboral cuando la vagoneta apareció de manera repentina y colisionó contra ambos motorizados.

De acuerdo con su testimonio y el de testigos, el conductor del vehículo presuntamente se encontraba bajo influencia alcohólica al momento del accidente.

La Policía inició las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades, mientras se aguarda un informe oficial sobre el estado de salud de los involucrados.

