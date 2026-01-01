Año Nuevo en hospitales: familiares renuncian a la celebración por sus seres queridos

No todo es fiesta y alegría en la víspera del Año Nuevo. Mientras muchos celebran, familiares de pacientes hospitalizados enfrentan una realidad diferente, pasando la noche del 31 de diciembre acompañando a sus seres queridos en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz.

“Todo mal, yo no tengo hermanos para que me ayuden con él a hacer turno”, expresó una ciudadana que cuida a su padre internado desde el domingo. “Mi padre tiene problemas del corazón, pulmón y próstata. Yo pensaba pasar el Año Nuevo con mi familia y mis hijos, pero ahora me tengo que quedar con mi papá”, añadió.

Otro familiar compartió su preocupación: “Mi padre está desde el lunes, tuvo una embolia cerebral y me quedaré acá. No puedo irme a celebrar Año Nuevo si mi padre está grave”.

La situación se repite en muchos casos. “Mi hijo está enfermo, se lastimó la costilla y somos de pocos recursos. Voy a pasar aquí con él”, contó otra persona que acompañaba a su hijo.

El personal del hospital asegura que se mantiene atención permanente a los pacientes, mientras los familiares enfrentan largas horas de incertidumbre y preocupación. Para muchos, la celebración del Año Nuevo queda en segundo plano frente a la prioridad de cuidar a quienes más quieren.

