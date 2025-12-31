Video: Se negó a pagarle a un cuidaautos y este le destrozó su vehículo a palazos

Un breve cruce entre un conductor y un cuidador de autos frente a un club tradicional de Rosario, Argentina terminó en una situación inesperada que requirió la intervención policial.

La noche del 29 de diciembre, un empleado de la empresa de seguridad Sur Guard Estacion su vehículo cerca de un club Universitario. Según fuentes del caso, un hombre le pidió dinero para cuidar el vehículo, pero recibió una negativa. El empleado le dijo que le pagaría al retirarse y se dirigió al club a buscar a su hija.

Pasaron alrededor de cuarenta minutos cuando se escucharon golpes. El propietario observó al hombre, identificado como R. S. R., golpeando su motorizado con un palo de aproximadamente dos metros.

El agresor fue detenido y trasladado a una comisaría, mientras que el palo fue secuestrado. Sin embargo, fuentes confirmaron que el implicado ya fue liberado y volvió a la zona.

