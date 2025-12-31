25 horas después: Este es el último país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026

Con el inicio de un nuevo año, miles de personas siguen con expectativa las celebraciones que se realizan en distintos puntos del planeta para darle la bienvenida al 2026. Debido a la diferencia horaria, cada país y territorio reinicia el calendario gregoriano en momentos distintos, lo que despierta la curiosidad sobre cuál es el primero y cuál el último en recibir el Año Nuevo.

El primer país del mundo en dar la bienvenida al Año Nuevo es Kiribati, en Oceanía. Se trata de un conjunto de islas con una superficie aproximada de 642 kilómetros cuadrados, ubicadas al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha. Este territorio es conocido también como “la isla de la Navidad”, ya que es el primero en celebrar las festividades de fin de año, incluido el Año Nuevo.

El último país en recibir el Año Nuevo

En contraste, el último lugar del mundo en despedir el Año Viejo y recibir el Año Nuevo también se encuentra en Oceanía. Se trata de Samoa Americana, un territorio insular ubicado en el Pacífico Sur, que se rige por el huso horario UTC-11.

Esta particular ubicación hace que sus habitantes vivan la transición al nuevo año mucho después que la mayoría de los países del mundo. Mientras en gran parte del planeta ya se desarrollan los festejos, en Samoa Americana aún transcurren las últimas horas del 31 de diciembre.

La diferencia es notable: el Año Nuevo llega a Samoa Americana 25 horas después que a Kiribati, pese a que ambos territorios se encuentran separados por aproximadamente 1.000 kilómetros, lo que representa poco más de una hora de vuelo.

Este peculiar desfase horario se debe a la posición de Samoa Americana respecto a la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que organiza el tiempo a nivel global. De manera curiosa, a unos 2.000 kilómetros al oeste, en Samoa, el Año Nuevo ya se celebra más de 24 horas antes, ya que ese país se encuentra en el huso horario UTC+13.

