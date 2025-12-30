“Maniataban a sus víctimas”: Caen peligrosos 'monrreros' que sembraban terror en Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) logró la aprehensión de dos integrantes de una peligrosa banda de ladrones de casas, conocidos como 'monrreros', que operaba en Cochabamba y otras ciudades del país. El grupo delincuencial es conocido como “Los Chanchos” y estaría conformado por al menos ocho personas.

Según informó la Policía, los delincuentes se dedicaban al robo en domicilios particulares, donde actuaban con violencia, maniataban a sus víctimas y se llevaban elevadas sumas de dinero, además de objetos de valor.

"La organización estaría liderada por el individuo identificado de manera preliminar como alias 'el Chancho Arriaga', cuyo nombre real es José Luis Arriaga Reyes. Junto a otros integrantes, todos de nacionalidad boliviana y peruana, cuentan con antecedentes por hechos similares cometidos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz", señaló desde la Felcc.

De acuerdo con el reporte policial, la banda cometió al menos cuatro robos de gran magnitud en distintos domicilios y fechas.

El primer caso se registró el 18 de septiembre, cuando ocho sujetos ingresaron a un inmueble escalando el muro perimetral. Del interior del domicilio sustrajeron aproximadamente 250 mil bolivianos, además de otros objetos de valor.

El segundo hecho ocurrió el 24 de octubre, en la zona de La Chimba, donde entre cinco y seis sujetos armados y encapuchados ingresaron a una vivienda. En ese lugar, los delincuentes maniataron a las víctimas, las golpearon con armas de fuego y ejercieron violencia física, logrando robar 850 mil bolivianos, tres computadoras portátiles y un DVR del sistema de cámaras de seguridad, con el objetivo de evitar ser identificados.

La Policía continúa con las investigaciones para dar con el resto de los integrantes de la banda y no descarta nuevas aprehensiones en las próximas horas.

