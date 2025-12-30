En solo minutos, lluvia transforma calles y puentes a desnivel de Cochabamba en ríos

Cerca del mediodía de este martes 30 de diciembre, una fuerte lluvia de aproximadamente 20 minutos provocó inundaciones en varias calles de Cochabamba , dificultando la circulación de peatones y vehículos.

Entre los sectores más afectados se encuentran la avenida Final Ayacucho y Esteban Arce , principales rutas de acceso a los mercados de la ciudad, así como el puente a desnivel Cobija en la zona de la Costanera , donde el tránsito vehicular quedó prácticamente paralizado.

El personal municipal desplegó equipos de emergencia para limpiar las zonas afectadas y facilitar el flujo del agua. Sin embargo, los funcionarios señalaron que la acumulación de basura y desechos en las calles contribuyó a obstruir los desagües, agravando el anegamiento.

