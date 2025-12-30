Reyes Villa sobre Del Castillo: "Justicia debe actuar según el debido proceso"

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa , manifestó este martes que el caso contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo debe seguir su curso dentro del marco legal y el debido proceso.

"Es importante que el poder judicial actúe conforme al debido proceso, que se notifique y se investigue. Si no, entra un gobierno y toma presos a unos, entra otro gobierno y toma presos a otros. No estoy defendiendo a nadie; considere que se debe confiar en la justicia y seguir el proceso", afirmó Reyes Villa.

El alcalde también cuestionó la demora en otros casos, tomando como ejemplo la situación del expresidente Evo Morales . "Más bien, hay un individuo que tiene notificación y no está preso. Todos conocen los delitos y sigue como si nada, declarando y atacando al gobierno", agregó la autoridad.

Reyes Villa enfatizó la necesidad de que la justicia actúe de manera imparcial y respetando los procedimientos legales, sin que las decisiones judiciales se vean afectadas por cambios de gobierno.

El exministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, fue retenido durante la madrugada por efectivos policiales en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz, mientras se aprestaba a abordar un vuelo internacional que lo llevaría a China .

