Crimen que estremece Viacha: encuentran sin vida a una mujer atada y con el rostro cubierto

Un hecho estremecedor sacudió la mañana de este martes al municipio de Viacha, en La Paz. Vecinos de la zona Mariscal Santa Cruz encontró el cuerpo sin vida de una mujer al borde de una acera, a pocas cuadras de su vivienda. La víctima estaba maniatada , con cinta aislante cubriéndole el rostro y envuelta en su propia mantilla.

Según relataron los residentes, la mujer —de entre 30 y 35 años— salió de su domicilio alrededor de las 06:30 y fue encontrada cerca de las 07:00, sin signos vitales, en la ruta que solía recorrer habitualmente. Junto al cuerpo se encontraron sus pertenencias personales.

"Está maniatada, con las manos amarradas, tapada con su misma mantilla. Es algo inhumano", relató un vecino visiblemente consternado tras presenciar la escena.

La víctima era conocida en el barrio por haber sido exdirigente vecinal , lo que incrementó la conmoción y el temor entre los habitantes del sector. Tras el hallazgo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) se trasladaron al lugar para realizar el levantamiento legal del cadáver e iniciar las investigaciones.

Las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de la muerte y dar con los responsables de este crimen que mantienen en alerta a los vecinos de Viacha.

​​​​​​​

Mira la programación en Red Uno Play