Apuñaló a su amigo en el cuello porque no había más cerveza para tomar

Una discusión absurda y violenta terminó en tragedia. Un hombre de 39 años fue asesinado a puñaladas por un amigo con quien había estado consumiendo alcohol durante varias horas en una vivienda del partido bonaerense de Morón, Argentina.

El agresor fue identificado como Lucas Romero , de 30 años , quien quedó detenido y acusado del homicidio de Jonathan Eber Solís , la víctima.

El hecho ocurrió en la casa de Solís, ubicada en la calle Los Davobe , donde se encontraban bebiendo junto a un tercer joven. Según el relato de testigos, la situación se desató cuando el dueño de casa les pidió que se retiraran porque ya no quedaba más alcohol .

Lejos de irse, Romero reaccionó con extrema violencia: comenzó a insultar a su amigo y, antes de abandonar el lugar, rompió el vidrio de una ventana y uno de los espejos del auto del primo de la víctima, que estaba estacionado en la zona.

" Se puso reloco porque no había más para tomar. Ya nos habíamos tomado todo y se calentó por eso. Quiso romper todo ", relató a la Policía un familiar de Solís que presenció la escena.

Horas después, enfurecido por los destrozos, Solís decidió ir hasta la casa de Romero, ubicada en la intersección de las calles Stevenson y Rumania , para exigirle que se hiciera carga de los daños. Allí se produjo una nueva discusión que terminó de la peor manera.

En medio de los gritos e insultos, Romero tomó un arma blanca —que se presume habría sido un pedazo de vidrio— y le asestó dos puñaladas en el cuello a su amigo.

Jonathan fue trasladado de urgencia por un familiar del atacante al hospital Favaloro de La Matanza , donde murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Tras la denuncia, la Policía logró detener a Romero en la casa de su madre, luego de que permaneciera prófugo durante varias horas.

La tensión no terminó allí. Según informó el medio Primer Plano , allegados a la víctima se concentraron frente a la vivienda del acusado, intentaron incendiar la propiedad y cortaron las vías del tren Belgrano Sur para exigir justicia.

