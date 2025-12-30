Policía despliega operativos tras violento robo de una vagoneta en la puerta de una vivienda

Un violento robo armado volvió a generar alarma en Cochabamba. Cinco delincuentes amenazaron con armas de fuego a una familia y le robaron su vagoneta en la puerta de su vivienda, ubicada en la zona del Hipódromo. El hecho quedó registrado en un vídeo que circula en redes sociales.

Tras la denuncia, efectivos de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) iniciaron un proceso de investigación para identificar a los responsables y determinar las rutas utilizadas durante la huida.

"Como dirección departamental de Diprove Cochabamba estamos realizando las tareas investigativas correspondientes. Se hizo la verificación del lugar del hecho y el ruteo tanto del propietario como de los posibles delincuentes que intervinieron", explicó el director de la unidad policial.

Los funcionarios de la unidad especializada realizan inspecciones en el sector y analizan el recorrido que hizo la familia antes del asalto, con el objetivo de establecer desde qué punto pudo haber sido seguido y vigilado por los antisociales.

"En este momento estamos desarrollando el trabajo de campo y, posteriormente, el análisis de toda la información recolectada. De inmediato se ejecutarán operativos y pesquisas en coordinación con el Ministerio Público", agregó el jefe policial.

En las imágenes difundidas se observa cómo cinco sujetos rodean al motorizado, intimidan a la familia con armas de fuego y obligan a los ocupantes a descender. En cuestión de segundos, los delincuentes se llevan la vagoneta y huyen del lugar.

La Policía no descarta que el hecho haya sido planificado y continúa con la revisión de cámaras de seguridad para dar con el desfile de los autores.

