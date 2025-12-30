Policía dispersa marcha de la COB tras explosión de dinamitas en La Paz

La Policía Boliviana utilizó gases lacrimógenos para dispersar a cooperativistas afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), quienes hicieron estallar dinamitas y petardos durante el noveno día de movilizaciones en rechazo al Decreto Supremo 5503 .

El hecho ocurrió al mediodía de este martes en la calle Mercado, en el centro de La Paz, cuando los manifestantes avanzaban cerca de la plaza Murillo, generando detonaciones que motivaron la intervención policial para restablecer el orden público.

A pesar de los enfrentamientos, los dirigentes de la COB hicieron un llamado a los policías para sumarse a las protestas, señalando que "ellos también son del pueblo boliviano. Entendemos que es un instructivo superior, (...) los balines de goma son peligrosos, no vamos a aceptar esto, y vamos a estar hasta las últimas consecuencias" .

Las movilizaciones continúan en distintos puntos de la ciudad, mientras el conflicto entre sectores sindicales y el Gobierno sigue sin solución concreta.

