Ordenan secuestrar vehículo oficial tras embestida a perros en Tiquipaya; investigan biocidio

Tras el lamentable incidente ocurrido el pasado lunes 29 de diciembre en la zona de Chiquicollo, donde una camioneta de la Alcaldía de Tiquipaya embistió a un grupo de canes, la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma) formalizó la investigación bajo delitos graves. El hecho, captado por cámaras de vigilancia, muestra cómo el conductor pasó por encima de los animales sin frenar, provocando la muerte de dos de ellos.

Tipificación del delito y acciones fiscales

El director de Pofoma, Franz Siles, informó que el caso ha sido tipificado como trato cruel seguido de biocidio. Como parte fundamental del proceso, el fiscal de materia, Cristian Ovando, emitió una orden de secuestro del vehículo oficial identificado con la placa 3048 BZB. Esta determinación se sustenta en los delitos de tratos crueles y presunto robo.

La Policía busca determinar si el funcionario asignado al motorizado era quien estaba a bordo durante el atropello:

Identificación del responsable: El vehículo está a cargo de Gerardo L. L., funcionario público de Tiquipaya.

Versión del funcionario: En su entrevista preliminar, el funcionario afirmó que se encontraba con baja médica y que desconoce quién sacó o condujo la camioneta.

Uso indebido de bienes: Pofoma advirtió que, si la alcaldía no presenta un registro completo de salida y conducción, se podría añadir el cargo de uso indebido de bienes del Estado.

Antecedentes del caso

El hecho ocurrió al promediar las 17:00 horas del lunes, cuando el motorizado edil arrolló a los animales y se dio a la fuga. Las imágenes de seguridad registraron el momento en que el conductor les pasa por encima, dejando a dos de los canes fallecidos y a otros heridos.

Las autoridades aseguran que no descansarán hasta dar con el responsable material de este acto que ha consternado a los vecinos de Chiquicollo y a la población en general.

