Tres heridos tras accidente; vecinos señalan a policía en presunto estado de ebriedad

Un accidente de tránsito registrado en un barrio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó al menos tres personas heridas, entre ellas menores de edad. Vecinos del sector denunciaron que el conductor responsable se encontraba en presunto estado de ebriedad y que sería un efectivo policial que estaba de civil.

Según el testimonio de uno de los afectados, el vehículo apareció de manera repentina cuando cruzaban la avenida.

“Veníamos cruzando y de repente apareció ese hombre que estaba mareado. Tuve que esquivarlo. Gracias a Dios no fue muy fuerte para nosotros, pero mi esposa y mis dos hijas están con golpes”, relató mientras aguardaba la llegada de una ambulancia.

Habitantes del barrio aseguraron que el conductor presentaba signos evidentes de haber consumido alcohol y que incluso “no podía ni hablar”. Indicaron además que fue trasladado en ambulancia y que habría intentado retirarse del lugar sin brindar explicaciones.

“Es un policía”, afirmaron varias personas que presenciaron el hecho. Algunos testigos señalaron que minutos antes el vehículo habría pasado por otra esquina poniendo en riesgo a niños del sector y que vecinos lo siguieron para intentar detenerlo.

La situación generó indignación entre los residentes, quienes pidieron que la investigación se realice con transparencia y sin privilegios, en caso de confirmarse que el implicado pertenece a la institución policial.

Hasta el momento, las autoridades no emitieron un pronunciamiento oficial sobre la identidad del conductor ni sobre el resultado de pruebas de alcoholemia.

