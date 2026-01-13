VIDEO: Un vehículo volcó en la calle Alcoreza; vecinos ayudaron en su estabilización

El hecho se registró este lunes en la calle Alcoreza, de la ciudad de La Paz. Un vehículo particular sufrió un vuelco de costado, quedando atrapado sobre la calzada y bloqueando el paso vehicular. Sin embargo, antes de la llegada de la maquinaria pesada, la respuesta de la comunidad fue inmediata.

Tras el accidente, vecinos y transeúntes que circulaban por el lugar no dudaron en intervenir. En imágenes captadas por testigos, se observa cómo un grupo numeroso de personas rodeó el motorizado y, coordinando esfuerzos, lograron levantar y estabilizar el vehículo para ponerlo nuevamente en su lugar, aparentemente no se registraron daños personales.

El hecho causa alarma entre los vecinos, quienes reaccionaron de manera inmediata.

