¡Atención, jubilados y beneficiarios! Este lunes 2 de marzo inicia el pago de pensiones de febrero

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que a partir de este lunes 2 de marzo de 2026 se inicia el pago de pensiones correspondientes al mes de febrero, beneficiando a más de 68.000 personas entre jubilados y derechohabientes en todo el país.

El desembolso se realizará a través del Banco Unión y más de 40 entidades financieras habilitadas a nivel nacional, con el objetivo de facilitar el acceso y evitar aglomeraciones.

La institución recordó que el pago se realiza en cumplimiento del Decreto Supremo N° 0822, normativa que garantiza la cancelación oportuna de las pensiones.

Fechas confirmadas para la gestión 2026

El cronograma oficial establece las siguientes fechas de pago:

Renta de febrero: desde el 2 de marzo

Renta de marzo: 1 de abril

Renta de abril: 2 de mayo

Renta de mayo: 1 de junio

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir en la fecha correspondiente o hacer uso del abono en cuenta bancaria para evitar filas y contratiempos.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Entre los beneficiarios se encuentran:

Rentistas del Sistema de Reparto

Personas jubiladas bajo el antiguo sistema previsional que reciben una renta mensual.

Jubilados del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Asegurados que cumplieron los requisitos de edad y aportes establecidos por ley.

Derechohabientes

Personas que reciben pensiones derivadas tras el fallecimiento del asegurado titular.

Primer grado:

Cónyuge o conviviente (vitalicio)

Hijos menores de 18 años

Hijos hasta 25 años si son estudiantes

Hijos con discapacidad (vitalicio)

Segundo grado:

Padres o hermanos, en ausencia de beneficiarios de primer grado y bajo condiciones específicas.

Renta Dignidad

La Renta Dignidad es un beneficio universal destinado a personas mayores de 60 años, hayan o no realizado aportes al sistema de pensiones.

Requisitos:

Tener 60 años o más

Ser ciudadano boliviano

El pago puede realizarse de manera presencial en entidades financieras o, en casos especiales, mediante pago a domicilio.

Las autoridades recordaron que es indispensable portar la cédula de identidad vigente y la última boleta de pago al momento de realizar el cobro.

