La selección boliviana se prepara para amistosos ante México y República Dominicana en enero

La Selección Boliviana de Fútbol arrancará su preparación para dos partidos amistosos que se disputarán el próximo enero, frente a México y República Dominicana, en Tarija.

El trabajo de la Verde iniciará el 12 de enero, y el 16 del mismo mes el equipo partirá rumbo a Tarija para realizar el reconocimiento del estadio IV Centenario, donde enfrentará el 18 de enero a Panamá, un rival ya clasificado para el Mundial.

“El Consejo Superior de la División Profesional ha decidido priorizar a la selección absoluta, lo cual es un gran paso para el fútbol boliviano”, señaló un miembro de la dirigencia.

Respecto al estadio y sus instalaciones, indicó: “Se han realizado mejoras sustanciales, incluyendo la resembrada total del campo de juego y la adecuación de las camarillas, para que todo esté listo para los partidos”.

Luego de su encuentro con Panamá, la Verde recibirá a México el 25 de enero y a República Dominicana el 31 de enero. Los amistosos forman parte de la preparación del equipo para el partido contra Surinam, programado para el 26 de marzo, en busca de llegar con un buen ritmo competitivo.

Sobre la venta de entradas, la dirigencia afirmó que se buscará que los precios sean accesibles para todos los aficionados que deseen asistir: “Queremos que la gente pueda acompañar a la selección, y estamos trabajando para definir la mejor forma de garantizar la accesibilidad a los partidos”.

Con estas acciones, la Federación Boliviana de Fútbol apuesta a fortalecer la preparación de la Verde y ofrecer un espectáculo de calidad para los seguidores del fútbol nacional.

