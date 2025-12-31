“Fue asfixiada con su misma chompa”: revelan detalles de la mujer hallada sin vida en Viacha

El fiscal Frank Vásquez reveló los crudos detalles del examen forense practicado a la mujer de la tercera edad hallada muerta este martes en el municipio de Viacha. El informe pericial determinó que la víctima falleció a causa de una asfixia mecánica por sofocación, tras sufrir la oclusión de sus orificios respiratorios a manos de sus atacantes.

“Reportamos la muerte de una persona de sexo femenino de 63 años de edad. Los familiares refieren que está sin su celular. Estaba botada en el suelo, maniatada en las manos con su misma chompa y tenía una prenda de vestir en la cabeza”, manifestó el fiscal asignado al caso.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la mujer salió de su hogar durante la jornada para realizar compras de rutina y visitar a un familiar que se encuentra internado en un hospital local. Sin embargo, apenas dos horas después de haber dejado su domicilio, su cuerpo fue localizado en plena vía pública con signos de extrema violencia y las manos inmovilizadas.

Uno de los detalles más desgarradores proporcionados por el Ministerio Público señala que la mujer fue maniatada utilizando su propia chompa, mientras que otra prenda de vestir fue hallada envolviendo su cabeza.

"Los familiares refieren que la víctima no portaba su teléfono celular al momento del hallazgo, por lo que se sospecha que antisociales le quitaron la vida para sustraerle el dispositivo", explicó el fiscal asignado.

Actualmente, las autoridades policiales y la Fiscalía intensifican la búsqueda de los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play