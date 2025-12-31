¡Terrible! Hombre ingresó a un baño público y minutos después fue hallado muerto tirado en el piso en El Alto

Un hecho lamentable se suscitó este martes al interior de un baño público de la ciudad de El Alto, donde un hombre ingresó para hacer sus necesidades; sin embargo, minutos después fue hallado sin vida.

El sujeto fue encontrado con su ropa abajo; sería un hombre de entre 35 a 40 años de edad que ingresó a un baño público de la zona Ballivián. Según refiere el administrador del lugar, escuchó un fuerte golpe y, tras ir a observar, evidenció que el varón estaba en el piso

“Esta persona murió en un baño público. Según el administrador, después de minutos escuchó un golpe fuerte; al ver que se trataba de una persona que estaba dentro, golpearon la puerta y, al no poder auxiliarlo, pidieron la ayuda de la Policía”, manifestó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Yoshiro Armendia.

El hombre no tenía identificación; aparentemente, un paro cardíaco habría sido la causa de su deceso.

“La posible causa de la muerte sería un paro cardiorrespiratorio, seguido de broncoaspiración. Se dio conocimiento al Ministerio Público y se hizo el levantamiento legal del cadáver”, afirmó Armendia.

La víctima vestía un pantalón negro, chompa roja a rayas blancas y tenis color plomo. Fue llevado a la morgue del Hospital de Clínicas; se busca a sus familiares.

