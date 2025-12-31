TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Eduardo Del Castillo

Policial

Aprehenden a cuatro personas que consumían bebidas alcohólicas con una menor de edad

La menor señaló a la Policía que pronto cumpliría la mayoría de edad para poder beber alcohol. En tanto, los adultos no supieron dar explicación y fueron aprehendidos por el delito de corrupción de menores.

Red Uno de Bolivia

31/12/2025 8:18

Foto: Redes Sociales.
La Paz

El hecho se suscitó al interior de un domicilio en La Paz, donde cinco personas consumían bebidas alcohólicas: las cuatro personas eran mayores de edad, se encontraban dos varones y dos mujeres, junto a la menor.

“Al interior del domicilio se encontró a cinco personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas; serían dos varones y tres mujeres”, afirmó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Henry Pinto.

Las cuatro personas fueron trasladadas a dependencias policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en busca de establecer e individualizar el delito.

“Ella indica que en aproximadamente un mes va a cumplir 18 años, pero en ese momento estaba acompañada de cuatro personas mayores de edad”, afirmó Pinto.

El caso se encuentra en pleno proceso de investigación.

 

