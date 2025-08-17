Hallan muerta a una mujer dentro en una vivienda en Viacha; su pareja fue arrestado

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en La Paz (Felcv) de Viacha, Enrique Calli, informó este sábado sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda ubicada en la zona Mariscal Santa Cruz, en el municipio de Viacha.

Según la autoridad policial, personal policial de la División Homicidios, acudió al lugar a realizar el levantamiento legal del cuerpo de la mujer de 36 años y lo trasladaron a la morgue judicial, para realizarle la correspondiente autopsia de ley.

Se conoce que su pareja de 37 años fue arrestada a efectos de realizar la investigación. Por el momento se desconoce las causas exactas del fallecimiento, el varón será investigado por el presunto delito de feminicidio.

