Policial

Hallan muerta a una mujer dentro en una vivienda en Viacha; su pareja fue arrestado

La mujer de 36 años fue identificada, la misma fue hallada sin vida dentro de una vivienda. El varón arrestado, será investigado por el presunto hecho de feminicidio.

Red Uno de Bolivia

17/08/2025 10:02

Foto: Red Uno Archivo.
La Paz

Escuchar esta nota

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia en La Paz (Felcv) de Viacha, Enrique Calli, informó este sábado sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una vivienda ubicada en la zona Mariscal Santa Cruz, en el municipio de Viacha.

Según la autoridad policial, personal policial de la División Homicidios, acudió al lugar a realizar el levantamiento legal del cuerpo de la mujer de 36 años y lo trasladaron a la morgue judicial, para realizarle la correspondiente autopsia de ley.

Se conoce que su pareja de 37 años fue arrestada a efectos de realizar la investigación. Por el momento se desconoce las causas exactas del fallecimiento, el varón será investigado por el presunto delito de feminicidio.

 

