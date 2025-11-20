“La Constitución está primero”, afirma Paola Prudencio sobre magistrados 'autoprorrogados'

La magistrada electa Paola Prudencio advirtió sobre la situación irregular que mantiene a cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en funciones más allá de su mandato constitucional, afectando la renovación del Órgano Judicial y la institucionalidad del país.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda, Prudencio explicó que los cinco magistrados 'autoprorrogados', amparados en la Declaración Constitucional 049-2023, han emitido fallos y autos constitucionales de manera sistemática para prolongar su permanencia, “fallando en interés propio y vulnerando la Constitución”, dijo.

Señaló que estas acciones han impedido a la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionar las leyes que dispondrían su cese inmediato.

Prudencio subrayó que, conforme al artículo 183 de la Constitución, el mandato de los magistrados es improrrogable por seis años, y que los 'autoprorrogados' llevan casi dos años ejerciendo ilegalmente.

“Lo que tiene que quedar claro al pueblo boliviano es que la Constitución está por encima de la voluntad de cinco ciudadanos. No pueden autoproponerse en el cargo ni fallar en su propio beneficio”, enfatizó.

La magistrada explicó cómo funcionaría el Tribunal mientras se restablece la institucionalidad: los cuatro magistrados electos asumirían la administración del TCP, conformarían salas de trabajo, elegirían a un presidente y, posteriormente, se convocarían elecciones judiciales para completar las cinco vacantes pendientes, garantizando mandatos de seis años según la Constitución.

“Es responsabilidad de la Asamblea Legislativa sancionar la ley que restablezca la institucionalidad y establezca el cese inmediato de los magistrados autoprorrogados. Mientras tanto, seguimos denunciando estas irregularidades y defendiendo el respeto a la Constitución”, expresó Prudencio.

