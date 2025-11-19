ADN mantiene su sigla y participará en elecciones subnacionales

Gabriel Gutiérrez, presidente del partido Acción Democrática Nacionalista (ADN), confirmó que la sigla de la organización política se mantiene vigente luego de las elecciones generales, lo que le permite participar en los próximos comicios subnacionales.

A pesar de no haber alcanzado el 3% en las elecciones presidenciales, Gutiérrez destacó que el partido sigue activo y listo para competir en gobernaciones y municipios.

Según el dirigente, ADN presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue derivado al Tribunal Constitucional, asegurando así su participación en los próximos procesos electorales.

“ADN no ha dejado de preparar sus cuadros, porque ya terminó la época del miedo hacia el voto. Ahora, con las elecciones presidenciales concluidas, estamos formando nuestras listas para gobernaciones y diferentes municipios, tanto capitales como provincias”, señaló Gabriel Gutiérrez.

Además, el Tribunal Supremo Electoral ratificó que la sigla del partido no se encuentra perdida, certificación que respalda la candidatura de sus cuadros en las elecciones subnacionales.

